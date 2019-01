Italienische Werke stehen im Mittelpunkt

Tauberbischofsheim/Bad Mergentheim.Italien steht im Mittelpunkt zweier Konzerte, die das Grünewald-Orchester Tauberbischofsheim in Kooperation mit dem Kammerorchester Bad Mergentheim zur Aufführung bringt. Die musikalische Leitung hat Felix Krüger.

Zu hören sind im ersten Teil Werke dreier italienischer Komponisten. Mit Verdis bekannter Ouvertüre zu „La Traviata“ beginnt das Konzert. Es folgt ein besonderes Werk Antonio Vivaldis, ein Doppelkonzert für zwei Violoncelli und Streichorchester. Als Solisten treten Jonas Litak und Jörg Sallath auf.

Das Ensemble spielt in Anschluss eine Suite von Ottorino Respighi (1879-1936), dem führenden Vertreter der neueren italienischen Instrumentalmusik. „Antiche danze et arie per liuto“ präsentiert alte Melodien im neoromantischen Klanggewand.

Der zweite Teil ist Felix Mendelssohns Sinfonie Nr. 4, der sogenannten Italienischen, gewidmet. Sie bringt den italienischen Charakter facettenreich zum Ausdruck.

In Tauberbischofsheim beginnt das Konzert am Sonntag, 3. Februar, um 17 Uhr in der Stadthalle. Karten gibt es ermäßigt im Vorverkauf bei der Buchhandlung „schwarz auf weiß“ und an der Abendkasse. Grünewald- und Kammerorchester treten zuvor am Samstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr im Kursaal Bad Mergentheim bei freiem Eintritt auf.

