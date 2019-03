Jahresprogramm hat viel zu bieten

Tauberbischofsheim.Im Schaufenster der Stern-Apotheke am Marktplatz in Tauberbischofsheim werden noch bis Mitte März die Ausstellungen des Kunstvereins Tauberbischofsheim für das laufende Jahr mit jeweils einem repräsentativen Bild gezeigt, um einen Eindruck dessen zu vermitteln, was in den Ausstellungen zu erwarten ist. Daneben wird auch auf die Kabarettisten hingewiesen, die 2019 im Engelsaal auftreten werden.

Die Besucher erwartet nach Angaben des Kunstvereins ein sehr abwechslungsreiches Ausstellungsprogramm. Hohe Anziehungskraft verspreche man sich von der Karikaturenausstellung. Im Juli sind rund 180 Cartoons von Uwe Krumbiegel im Engelsaal zu sehen.

Die Öffnungszeiten während einer laufenden Ausstellung sind jeweils samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung. Die ausstellenden Künstler werden zumeist bei der Vernissage anwesend sein.

Der Eintritt zu allen Ausstellungen ist frei. Gäste sind bei den Ausstellungseröffnungen willkommen. Beim Kabarett geben sich laut Kunstverein hochkarätige Künstler die Klinke in die Hand.

Karten können für alle Veranstaltungen jederzeit vorbestellt werden, entweder per Mail an kvtbb(at)gmx.de oder bei der Metzgerei Engelhard (Bahnhofstraße, Telefon 09341/2218) und beim Salon Baumann (Frankenpassage, Telefon 09341/2551).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.03.2019