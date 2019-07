Jahrgang 1938/39 traf sich

Tauberbischofsheim.Der Volksschuljahrgang 1938/39 traf sich in seiner alten Schulstadt Tauberbischofsheim. Rund 30 Mitglieder, auch aus den USA, kamen am Marktplatz zum Klassentreffen und um den 80 Geburtstag gemeinsam zu feiern. Nach dem Dankgottesdienst mit Pfarrer Ghiraldin ging es auf den Friedhof, um der verstorbenen Mitschüler zu gedenken. Beim Mittagessen im VS-Casino und dem Kaffee im Jägerhäusle wurden viele Erinnerungen ausgetauscht. Mit dem Abendessen und dem Dank an die Organisatoren sowie dem Wunsch, sich zum 85. wieder zu treffen, klang das harmonische Klassentreffen im „Klösterle“ aus. Bild: Foto Besserer

