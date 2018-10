Jahrgang 1948/49 feierte frohes Wiedersehen in der Kreisstadt

Tauberbischofsheim.Die Angehörigen des Schuljahrgangs 1948/49 trafen sich zum gemütlichen Beisammensein anlässlich ihres bereits vollendeten oder noch zu feiernden 70. Geburtstags. Einige konnten wegen Urlaub, Krankheit oder sonstiger Gründe nicht teilnehmen, so dass sich letztendlich aber doch 31 Schulkollegen am Schlossplatz einfanden. Nach der Begrüßung machte man sich auf zu einem Fußmarsch nach Dittigheim ins Gasthaus „Grüner Baum“. Anschließend wanderte man zurück nach Tauberbischofsheim und kehrte nach einem kleinen Stadtrundgang im Schlosscafé ein. Zum Abschluss ging es ins Hotel „Badischer Hof“, wo man alte Erinnerungen austauschte und Anekdoten erzählte. Mit Vorfreude aufs nächste Treffen in fünf Jahren ließ man den Tag ausklingen. Bild: Kurt Dümmig

