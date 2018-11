Jahrzehntelanges, großes Engagement gewürdigt

Tauberbischofsheim.Einer guten Tradition folgend ehrte die Volksbank Main-Tauber langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Feierstunde im Hotel St. Michael in Tauberbischofsheim. Dabei wurde ihre jahrzehntelange Treue zur Bank gebührend gewürdigt.

„Heute ist die Gelegenheit, Danke zu sagen für Ihren tatkräftigen Einsatz und die gute Arbeit, die Sie in all den zurückliegenden Jahrzehnten für die Volksbank Main-Tauber geleistet haben. Ihr persönliches Engagement für unser Haus wissen wir sehr zu schätzen“, betonte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Robert Haas.

Die anwesenden Mitarbeiter, die der Bank seit über 40 Jahren die Treue halten, wurden im Anschluss mit einer gesonderten Laudatio gewürdigt und erhielten die Ehrenurkunden aus der Hand von Bürgermeister Wolfgang Vockel, der die Grüße der Stadt Tauberbischofsheim überbrachte:

Martina Bauer hält der Volksbank seit mittlerweile 40 Jahren die Treue. Sie wurde von 1978 bis 1981 bei der damaligen Volksbank Bad Mergentheim zur Bankkauffrau ausgebildet. Nach ihrem erfolgreichen Abschluss wurde sie in das Angestelltenverhältnis übernommen und war als Sachbearbeiterin bis 1997 in fast allen Abteilungen der Bank tätig: Buchhaltung, Wertpapierabteilung, Sparabteilung, Marketing und Vertrieb und Immobilienabteilung, nur unterbrochen – nachdem sich Nachwuchs angekündet hatte – von 2 Elternzeiten. Ab 1998 arbeiteten sie danach 17 Jahre als Serviceberaterin in den Zweigstellen Rot und Markelsheim. Seit 2015 ist Martina Bauer als Vertriebsunterstützung für den Bereich Energie und Umwelt und Baufinanzierung im Einsatz.

Ebenfalls seit vier Jahrzenten arbeitet Christa Motzko für die Genossenschaftsbank. Nach ihrer erfolgreichen Ausbildung bei der Volksbank Wertheim im Jahre 1974 war sie zunächst für drei Jahre in der Hauptstelle in Wertheim im Kundenservice tätig. Nach einer Beschäftigungspause hat sich die Jubilarin 1983 entschieden, auf die andere Mainseite zur Raiffeisenbank Kreuzwertheim zu wechseln. Dort ist sie bis heute – auch nach der Fusion zur Volksbank Main-Tauber eG – im Kundenservice tätig.

Karin Dorbath-Schmidt hat von 1973 bis 1975 ihre Ausbildung durchlaufen und der Volksbank Main-Tauber in den vergangenen 45 Jahren die Treue gehalten. Zunächst war sie für zwei Jahre am Schalter im Kundenservice der Zweigstelle Boxtal tätig, danach wurde die Filiale in Ebenheid für 17 Jahre der Mittelpunkt ihres beruflichen Wirkens. Seit 1998 war die Jubilarin bis zu ihrem Ausscheiden in die Altersteilzeit im Februar 2018 im Kundenservice der Zweigstellen in Rauenberg und Boxtal tätig.

Dieter Goldschmitt hat seine Laufbahn bei der Volksbank Wertheim begonnen und von 1973 bis 1976 dort seine Ausbildung absolviert. Nach der Ausbildung waren er für drei Jahre in der Kundenberatung der Hauptstelle in Wertheim tätig und ist 1980 ebenfalls auf die andere Mainseite gewechselt – zur Raiffeisenbank Kreuzwertheim. Bereits 1983 hatte er die Leitung der Kundenberatung für die Gesamtbank inne. Durch den Besuch des Genossenschaftlichen Bankführungsseminars bei der ADG in Montabaur wurde dem Jubilar der Weg in die Geschäftsleitung der Bank geöffnet. Mit gerade 30 Jahren war er bereits Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Kreuzwertheim-Hasloch. Bis zu seinem Ausscheiden in den Vorruhestand im April 2015 leitete Goldschmitt als Prokurist die Servicebank mit großer Fachkenntnis.

Harald Hilpert begann seine Ausbildung am 1. August 1973 in der Zweigstelle in Külsheim und schloss diese mit Erfolg als Bankkaufmann ab. Im Anschluss war er zunächst im allgemeinen Schalterdienst in Külsheim tätig. Nach seiner Wehrdienstzeit betreute Hilpert von 1977 bis 1984 die Kunden der Zweigstelle in Hardheim.

Im Jahr 1984 hat sich der Jubilar einer ganz neuen Herausforderung gestellt, ist in das Reisebüro der Bank gewechselt und hat dieses im Bereich Wertheim auf- und ausgebaut. Mit dem Wechsel in die Abteilung Organisation und EDV stellte er sich erneut einer neuen Herausforderung. Inzwischen ist Harald Hilpert unter anderem für das Kartengeschäft und die Datenkontrolle zuständig.

Darüber hinaus fungiert er als stellvertretender Compliance-Beauftragter der Bank. Monika Stemmler hat ihre berufliche Laufbahn 1973 in der Abteilung Zahlungsverkehr begonnen. Hier war sie fast zehn Jahre lang als Sachbearbeiterin tätig. Nach einer kurzen Unterbrechung durch Mutterschutz und Erziehungsurlaub kehrte sie in diese Funktion zurück. 1984 wechselte die Jubilarin in die Abteilung Abwicklung und Verwaltung. Nach einer weiteren kurzen „familiären“ Unterbrechung ihrer Berufstätigkeit war Monika Stemmler ab 1989 als Sachbearbeiterin im Bereich Marketing und Vertrieb aktiv.

Nach der Trennung von Marketing und Vertrieb hat sie sich für den Bereich Marketing entschieden, wo sie bis heute tätig ist.

Elfriede Villings Werdegang begann am 1. Januar 1973 bei der damaligen Volksbank Tauberbischofsheim, bei der sie die Ausbildung zur Bankkauffrau 1976 erfolgreich abschloss. Danach folgten 25 Jahre Schalterdienst in verschiedenen Zweigstellen im Bereich der Kreisstadt. Von 2001 bis zu ihrem Ausscheiden im Jahr 2018 führte die Jubilarin mit großer Sachkenntnis und Gewissenhaftigkeit die Hauptkasse der Hauptstelle Tauberbischofsheim.

25 Jahre Treue zur Bank: Harald Dittmann, Silke Fleischer, Hiltrud Haaf, Sabine Hauck, Wilma Kleinhans, Elke Kümmerer, Marija Lund, Michael Malsam, Stefan Ott, Diana Scheidler, Angela Schwab, Doris Stolz, Alexandra Thoma, Hans-Jürgen Tophoven, Markus Ullrich, Natascha Weis und Dieter Wittmann.

Drei Jahrzehnte engagierte Mitarbeit: Margarete Albert, Melanie Britz, Elmar Dühmig, Erika Engert, Matthias Horn, Horst Löffler, Regina Oetzel, Rosemarie Pechtl und Martin Wolfarth.

Zehn Jahre Betriebszugehörigkeit: Christian Arlt, Roman Balogh, Madeleine Becker, Bianca Diehm, Nadine Götz, Martin Greulich, Katrin Grumbach, Jessica Honeck, Ramona Keller, Laura Kreuser, Christian Martel, Maria Schrauf-Tokarski, Gina Schulz, Carolin Virsik, Fabian Walter, Sonja Weber und Julia Wiesner. voba

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018