Jede Menge Abwechslung in den Sommerferien

Tauberbischofsheim.Im Rahmen des städtischen Kinderferienprogramms gab es wieder zahlreiche Highlights. So durften über 40 Kinder, darunter auch Kinder aus einer Flüchtlingsfamilie, einen besonderen Tag im Bad Mergentheimer Wildpark erleben. Organisiert hatte den Ausflug der Kiwanis Club Tauberbischofsheim.

Quiz mit Feuereifer bewältigt

In sieben Kleingruppen galt es, im Laufe des Tages an verschiedenen Tiergehegen Quizaufgaben zu lösen, um sich einen kleinen Preis zu verdienen.

Dabei wurden Tiere genau beobachtet, Schautafeln gelesen und das eigene Wissen eingebracht. Alle Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache. Nebenher durften natürlich einige Tiere mit Futter aus dem Tierpark gefüttert werden. Im Streichelzoo legte die Gruppe zur Stärkung eine Mittagspause ein.

Nachdem alle Quizaufgaben gelöst und Mufflons, Bären, Elche, Wölfe, Wildkatzen und viele andere Tiere bewundert worden waren, blieb zum Schluss noch etwas Zeit für die Koboldburg und den Spielplatz am Eingangsbereich.

Stadtführung der anderen Art

Acht Kinder schauten sich die Stadt mit dem Programm „Tauberbischofsheim Einst & Jetzt“ an. Nach der Begrüßung durch Johannes Benz wurden alte Bilder von Tauberbischofsheim gezeigt, und die Kinder durften erraten, an welcher Stelle diese entstanden sind.

Das erwies sich durch mittlerweile abgerissene Häuser als gar nicht so einfach. Dann ging es mit dem Spaziergang auch schon los: Die erste Station war das Kriegerdenkmal in der Albert-Schweitzer-Straße, an dem die fleißigen Fotografen mit ihren Digitalkameras oder Handys versuchten, das Bild aus der gleichen Perspektive zu machen, wie der Fotograf Jahrzehnte davor.

Weiter ging es zur heutigen Sternapotheke am Marktplatz und danach zum Mühlkanal. Nach einer kurzen Trinkpause war das nächste Ziel die Stadtkirche St. Martin, um die vor einigen Jahren noch viele Häuser standen. Somit war es heute ganz schön knifflig, die Bilder nachzustellen.

Kreativität keine Grenzen gesetzt

Zwölf Kinder gestalteten in der städtischen Mediothek ihr eigenes Buch. Zum Einstieg schauten sich die Teilnehmer unterschiedlich große Bücher an und es wurde eine Geschichte über ein eigenes Buch vorgelesen. Danach durfte jeder die verschiedenen Materialien und Farben für sein Buch heraussuchen. Nach kurzer Hilfe beim Durchschneiden der Blätter ging es los. Jeder befestigte noch ein Lesebändchen an seinem Buch und viele verzierten ihr Werk noch mit einer Perle.

Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt, manche malten ihre Geschichten, schrieben und andere machten beides. So konnten Prinzessinnen, Schmetterlinge, Pferde und Kinder in den Büchern bestaunt werden. Zum Schluss wurde noch eine lustige Geschichte vorgelesen.

Blick hinter die Kulissen

Einen „Nachmittag bei der Firma Michael Weinig AG“ verbrachten 21 Kinder. Nach der Begrüßung konnten die Teilnehmer raten, welche Fahne zu welchem Land gehört, aus dem zurzeit Kunden zu Gast sind.

Was die Holzbearbeitungsmaschinen von Weinig alles können, bestaunten die Kinder dann im „ExpoCenter“, darunter gab es sogar die schnellste Säge der Welt zu sehen. Auch die Herstellung der beliebten Holzfiguren wurde bewundert, von denen jeder eine am Ende auch mit nach Hause nehmen durfte. Beim Firmenrundgang sahen die Kids, wie in den Abteilungen die Maschinen Stück für Stück entstehen.

