Anzeige

Tauberbischofsheim.Das Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg gastiert am Freitag, 6. April, um 19 Uhr zum zweiten Mal im Casino der VS in Tauberbischofsheim. Junge Jazzmusiker machen mit den Besten des Landes in ihrer Zunft Musik.

Das Stilspektrum des Bigband-Jazz reicht vom Swing über Rock und Latin bis hin zu avantgardistischen Experimenten umfassen. Leiter des Lajazzo ist Rainer Tempel, Professor der Abteilung Jazz an der Musikhochschule Stuttgart.