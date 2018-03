Jede Menge Müll gesammelt

Anzeige

Zahlreiche Schüler halfen mit

Nicole Hepp und Horst Vollrath vom städtischen Bauhof statteten die Helfer am Feuerwehrgerätehaus mit Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken aus. Danach begannen die einzelnen Teams die verschiedenen Zonen im Stadtgebiet vom Müll zu befreien. Säckeweise wurde dieser, darunter auch viele wild entsorgte Alltagsgegenstände, von den fleißigen Helfern zusammengesammelt.

An der Aktion beteiligten sich bereits am Freitag Schüler aus dem Schulzentrum am Wört, der Christian-Morgenstern-Grundschule, der Erich-Kästner-Grundschule und der Christophorus Schule. Nach getaner Arbeit gab es eine Stärkung für die Helfer in der Sparkasse Tauberbischofsheim.

Die Aktion Picobello wird von der Sparkasse Tauberfranken, der Distelhäuser Brauerei, MC Donalds, dem Obi-Markt, der Paneria Weber, dem E-Center Dürr und dem Abfallwirtschaftsamt des Main-Tauber-Kreises unterstützt.

