Joachim Fels ist jetzt Ehrenmitglied

Tauberbischofsheim.Bei der Jahresmitgliederversammlung des TSV im Sportheim begrüßte der Vorsitzende Rüdiger Paul die Gäste und leitete zügig durch die Punkte der Tagesordnung.

Die Totenehrung sowie die Ehrungen der Mitglieder wurden gefolgt von seinem Rechenschaftsbericht. Hier wurden die einzelnen Abteilungen gelobt und freudig mitgeteilt, dass die Mitgliederzahlen auf rund 2600 gestiegen sind. Auch das Problem des neuen Datenschutzgesetzes wurde angesprochen.

Eine neue Abteilung steht in Planung und soll die Sportarten der Leichtathletik abdecken. Primäres Ziel hier ist. einen adäquaten Trainer zu finden. Die Fußballabteilung kann sich auch immer mehr konsolidieren, der „TBB Run“ soll dazu finanziell dienen. Als größere finanzielle Aufgabe steht jetzt die Sanierung der sanitären Anlagen sowie die Heizung des Sportheims an. Mit einem Dank an alle Abteilungen, Vorstände und Mitglieder wurde das 2018 als ein gutes Jahr betitelt und man freut sich auf die Aktivitäten im laufenden 2019, in dem die Abteilungen gemeinsam das Altstadtfest unterstützen werden.

Der Kassenbericht wurde vorgelesen und mitsamt dem Kassenprüfbericht ohne Beanstandung angenommen. Anschließend wurde der gesamte Vorstand entlastet. Weitere schriftliche Anträge gab es keine, nur der Hinweis auf das Zehn-Jahr-Jubiläum des Mädchenfußballs vom 17. bis 19. Mai.

Eine besondere Ehrung erfuhr der Judomeister Joachim Fels, der für seine regionalen aber auch überregionalen Verdienste für den Judosport im TSV mit der Ehrenmitgliedschaft belohnt wurde und einen Eintrag ins Ehrungsbuch erhielt.

Abschließend sprach Bürgermeister Wolfgang Vockel, der noch einmal hervorhob, dass in der Sportstadt Tauberbischofsheim der Sport weiterhin hoch angesehen wird. tsv

