Josef Rudlof feierte 90. Geburtstag

Tauberbischofsheim.Seinen 90. Geburtstag feierte Josef Rudlof am Mittwoch im Adam-Rauscher-Haus. Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Baumann gratulierte dem Jubilar im Namen der Stadt und von Bürgermeister Wolfgang Vockel und überreichte ihm neben einem Weinpräsent eine Urkunde des Ministerpräsidenten. Rudlof kam mit 17 Jahren aus dem Sudetenland, aus der Gegend von Waldmünchen, und lebte dann in Wittighausen, wo er als Landwirt tätig war. Gemeinsam mit seiner 2011 gestorbenen Frau hat er drei Kinder – eine Tochter lebt in Dittigheim. Seit zwei Jahren wohnt er im Adam-Rauscher-Haus und hat sich dort sehr gut eingelebt. Nachmittags wurde der Festtag im hauseigenen Café gemeinsam mit der Familie gefeiert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019