Jubiläum im Doppelpack

Tauberbischofsheim.Ihren 90. Geburtstag feierten in der vergangenen Woche die Zwillingsgeschwister Maria und Dominik Böck im Johannes-Sichart-Haus. Neben Freunden und der Familie gratulierte Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Baumann im Namen der Stadt und überreichte ihnen neben einem Weinpräsent und Blumen auch eine Urkunde des Ministerpräsidenten.

Beinahe ihr ganzes Leben lebten die beiden in Tauberbischofsheim, stammten aber ursprünglich aus Safov in Tschechien, damals noch in Schaffa in Mähren, von wo sie nach dem Krieg vertrieben wurden und mit einem Pferdegespann nach Österreich kamen. Anschließend kamen sie 1946 nach Tauberbischofsheim. Lange Zeit wohnte die Familie in der „Drogerie Mackert“ am Marktplatz. Maria Böck lernte den Beruf der Damenschneiderin und legte mit Erfolg die Meisterprüfung ab. Sie war zunächst selbstständig und später als Lehrkraft in der Gewerblichen Schule tätig. Dominik Böck arbeitete über 40 Jahre bei der Firma Weinig. Gemeinsam mit der ganzen Familie feierten die Jubilare im Johannes-Sichart-Haus, wo Maria Böck inzwischen wohnt.

