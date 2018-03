Jubiläumsfest wird am 24. Juni gefeiert

Anzeige

Tauberbischofsheim.„Gemeinde als Ort der Teilhabe, Beteiligung und Resilienzförderung – von diesem Wortungetüm konnten Sie ja alle schon etwas im letzten Gemeindebrief lesen“, erklärte Pfarrer Gerd Stühlinger bei der Gemeindeversammlung im Rahmen des Kirchencafés, bei der die Anwesenden über die wichtigsten Vorgänge in der Gemeinde informiert wurden.

Mit Resilienz, so Pfarrer Stühlinger weiter, sei die Fähigkeit gemeint, Widerstände im Leben, Schicksalsschläge und überhaupt belastende Situationen meistern zu können. Das gemeinsame Projekt von den beiden evangelischen Kirchengemeinden Tauberbischofsheim und Wertheim-Wartberg mit dem Diakonischen Werk im Main-Tauber-Kreis habe die Aufgabe, Menschen aus ihrer Vereinzelung zu holen oder für Menschen da zu sein, die sich in schwierigen persönlichen oder finanziellen Verhältnissen befänden und so nicht am gemeindlichen Leben teilnehmen könnten. Neben der Gruppe, die sich zu diesem Projekt zusammengefunden hat, ermutigte Pfarrer Stühlinger die übrigen Gemeindemitglieder, sich ebenfalls mit einzubringen, und die „Augen offen zu halten“ für die in den Blick genommenen Menschen.

Viele helfende Hände nötig

Sabine Ahrberg, die die Gemeindeversammlung leitete, ging dann auf das bevorstehende Jubiläum „50 Jahre Gemeindezentrum und Kindergarten“ ein. Es werde im Rahmen des alljährlichen Gemeindefestes am 24. Juni begangen. „Aber“, erklärte die Vorsitzende, „ohne Mitarbeiter können wir nicht feiern. Wir brauchen etwa 40 Helfer, und ich bitte Sie, sich einfach zu melden, wenn sie mithelfen können und nicht darauf zu warten, dass Sie darum gebeten werden.“ Auch der Kirchengemeinderat könne gut weitere Mitarbeitende gebrauchen, damit die Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden könne.