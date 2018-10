Judoka ermittelten ihre Vereinsmeister

Die Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim veranstaltete ihre Vereinsmeisterschaften für alle Altersgruppen.

Tauberbischofsheim. Die Vereinsmeisterschaft dient vor allem Anfängern und jüngeren Judoka mit noch keiner, oder nur sehr wenig Wettkampferfahrung, als gute Möglichkeit, im gewohnten Umfeld die ersten Schritte auf der Wettkampfmatte zu sammeln. Hierbei waren alle Teilnehmer hochmotiviert bei der Sache, denn auch die Eltern des teilnehmenden Nachwuchses fieberten eifrig mit.

Immerhin 28 Jugendliche und zwölf Erwachsene waren angetreten, um sich bei der internen Meisterschaft zu messen. Die beiden erfahrenen BJV-Kampfrichter Joachim Fels und Gerald Höcherl hatten jederzeit das Wettkampfgeschehen im Griff.

Gewichtsnahe Gruppen wurden gebildet, damit jeder Teilnehmer mindestens zwei oder drei Kämpfe absolvieren musste. Erfolgreich verteidigt haben sich als Jugend-Vereinsmeister Justin Daines in der Gewichtsklasse bis 30 Kilogramm, Anna-Lena Höcherl bis 38 Kilogramm, Mara Noorlander bis 57 Kilogramm und Pierre Ederer über 60 Kilogramm.

Neue Vereinsmeister wurden Marie Meyer in der Gewichtsklasse bis 22 Kilogramm, Gabriela Szewczyk bis 28 Kilogramm, Vincent Ruff bis 37 Kilogramm, Tim Schneider bis 47 Kilogramm und Kira Kremer bis 55 Kilogramm. Bei den Erwachsenen wurde in drei Gruppen gekämpft. Als Vereinsmeister ging abermals Torsten Zettelmeier in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm hervor. In der offenen Gewichtsklasse, den sogenannten „Open“, setzte sich Benedict Vath erfolgreich durch. Bei den Frauen gab es ebenfalls eine „Open“. Hier holte Natalie Giese den Titel.

Aufgrund der rundum gelungenen Meisterschaft werden sicherlich wieder weitere folgen, um noch mehr Nachwuchskämpfer auch für das Wettkampfjudo zu begeistern. Die Siegerehrung nahm Johanna Schumann vor, die sich erst vor kurzem wieder für die Deutschen Einzelmeisterschaften der Aktiven qualifiziert hatte. Jotef

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018