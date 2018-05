Jürgen Reinhard als Vorsitzender im Amt bestätigt

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Mitgliederversammlung des Surf- und Skiclub Tauberbischofsheim fand im Restaurant „Pizza Pie“ statt. Nachdem Vorsitzender Jürgen Reinhard die Versammlung eröffnet hatte, gab Schriftführerin Iris Reinhard einen Rückblick auf die Veranstaltungen des abgelaufenen Vereinsjahres.

Herausragende Ereignisse in 2017 waren die Zillertalfahrt nach Stumm, die Unterstützung am Narrenringumzug der Bischemer Kröten, die Skiausfahrten ins Montafon und nach Großarl, der Tanzkurs unter Leitung von Alex Blank, die Events in der Distelhäuser Brauerei, das Helferfest im Weingut Haag & Martini in Uissigheim, die gemeinsame Radtour mit Mittagessen im Hirschen in Oberbalbach, der Musicalbesuch bei „Catch me if you can“ in Jagsthausen, die gemeinsame Wanderung von Bese zu Bese von Külsheim nach Uissigheim, der Skibasar im Matthias-Grünewald-Gymnasium und die Hexenführung in Wertheim mit anschließender Weihnachtsfeier auf der Burg Wertheim.

Satzungsmäßig fanden Teilwahlen statt. Im Amt bestätigt wurden: Jürgen Reinhard als Vorsitzender und Iris Reinhard als Schriftführerin. Gudrun Bürkle und Walter Hock stellten ihr Amt als Beisitzer zur Verfügung. Neugewählt wurden Edith Laubrock und Dietrich Wolff. Bernd Stein wurde als Kassenprüfer wiedergewählt. Kassenprüfer Reinhold Ballweg gab sein Amt an Walter Hock ab.