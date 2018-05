Jugendamt zieht in neue Räume

Anzeige

Der Umbau des ehemaligen Mainkaufhauses in der Gartenstraße zu einem Bürogebäude ist weitestgehend abgeschlossen. In Kürze werden hier Teile des Landratsamts untergebracht.

Tauberbischofsheim. Zunächst zieht in zwei Etappen das Jugendamt in die neuen Räume im ersten und zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Das Jugendamt hatte seit Herbst 2014 vorübergehend ein Gebäude der ehemaligen Kurmainz-Kaserne auf dem Laurentiusberg genutzt. Nun kehren die Mitarbeiter in die Innenstadt zurück.

Damit der Dienstbetrieb, insbesondere für Notfälle, jederzeit aufrechterhalten werden kann, erfolgt der Umzug in zwei Etappen. Die erste Hälfte der Mitarbeiter wechselt am Donnerstag, 3., und Freitag, 4. Mai, den Standort, die zweite Hälfte folgt dann im Zeitraum von Montag, 14., bis Mittwoch, 16. Mai.