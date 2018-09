Jugendliche setzen Zeichen für Solidarität

Die 72-Stunden-Aktion geht in die fünfte Runde. Vom 23. bis 26. Mai 2019 setzen Hundertausende junger Katholiken aus allen Bistümern des gesamten Bundesgebiets sich für das Gute ein.

Main-Tauber-Kreis. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ realisieren die Jugendlichen bei der 72-Stunden-Aktion eine gemeinnützige soziale, ökologische, interkulturelle oder politische Aufgabe und setzen damit ein deutliches Zeichen für Solidarität. Ein Koordinierungskreis mit Dekanatsjugendreferentin Maxi Scheuermann an der Spitze hat sich jetzt gebildet, um die Vorbereitungen für die Region in Angriff zu nehmen.

Premiere war vor 17 Jahren

Die 72-Stunden-Aktion hat mittlerweile Tradition in der kirchlichen Jugendverbandsarbeit. Premiere war vor 17 Jahren. 2001 beteiligten sich –damals nur im Erzbistum Freiburg –mehr als 7200 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von neun bis 25 Jahren an der Aktion. 2004 schlossen die Bistümer Trier, Speyer und Rottenburg-Stuttgart sich den Freiburgern an. Auch der BDKJ aus dem Bistum Mainz war dabei. Rund 30 000 Teilnehmer zählten damals die Verantwortlichen.

2009 haben über 100 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei der 72-Stunden-Aktion in 16 Bistümern gezeigt: Helfen ist sinnvoll und macht Spaß. Mit über sieben Millionen Stunden ehrenamtlichen Einsatzes realisierten sie mehr als 1000 soziale, ökologische und kulturelle Projekte. Allein in der Erzdiözese Freiburg, wo der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) die Aktion gemeinsam mit den Dekanatsjugendbüros verantwortet, waren fast 15 000 Kinder und Jugendliche aktiv.

Über 500 Projekte wurden umgesetzt. 2013 waren alle 27 Diözesen in ganz Deutschland beteiligt. Nachbarschaftstreffen organisieren, Partnerschaften zu Asylunterkünften entwickeln und Klettergerüste aufbauen. All das waren Projekte der ersten bundesweiten 72-Stunden-Aktion. Während dieser drei Tage haben mehr als 170 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von Sonthofen bis Flensburg, von Aachen bis Görlitz die Welt ein bisschen besser gemacht.

Soziale Projekte im Fokus

Diesen Erfolg will der BDKJ 2019 fortführen und ein zweites Mal eine Sozialaktion im gesamten Bundesgebiet durchführen. Wenn am 23. Mai das Startsignal ertönt, werden die Teilnehmer im Rahmen der 72-Stunden-Aktion dort anpacken, wo es sonst niemand tut, wo das Geld oder die Bereitschaft, anderen unter die Arme zu greifen, fehlt. Die Überzeugung, dass ein Handeln aus einem christlichen Verständnis die Welt besser machen kann, ist der Motor für die Aktion.

Im Jahr 2019 soll der Fokus noch stärker auf sozialen Projekten liegen. Aus der Aktion sollen verstärkt regionale Anstöße für gesellschaftliche und soziale Entwicklung ausgehen. Denn nicht nur Bauprojekte wie Klettergerüste oder die Gestaltung von Grünflächen können nachhaltig erlebbare Aktionen sein.

Auch Diskussionsrunden, Straßenfeste oder politische Aktionen wirken noch nach den drei Tagen für eine positive Entwicklung der Gesellschaft.

Prominente Befürworter findet die Aktion auch in Politik und Kirche. Kardinal Reinhard Marx und die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Franziska Giffey, haben die Schirmherrschaft im Bund übernommen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Erzbischof Stephan Burger unterstützen die Aktion in Baden-Württemberg.

Vorbereitungen sind angelaufen

Die Vorbereitungen für die 72-Stunden-Aktion sind mittlerweile auch in unserer Region angelaufen. „Zusammenarbeit, soziales Engagement, Spannung, Weltoffenheit, Politik, Kreativität. Das alles kennzeichnet die 72-Stunden-Aktion“, erklärt Dekanatsjugendreferentin Maxi Scheuermann. Sie steht an der Spitze des Koordinierungskreises im Dekanat Tauberbischofsheim. Mit der 72-Stunden-Aktion werden ihrer Auffassung nach viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene angesprochen, die sonst nicht zur klassischen Zielgruppe der kirchlichen Jugendarbeit gehören.

Erste Gruppe schon angemeldet

Bei früheren Ausgaben habe sie beeindruckt, mit welcher Motivation die Teilnehmer angepackt hätten und wie groß das Gemeinschaftsgefühl gewesen sei, das sich dabei entwickelt hat. Für die Neuauflage im nächsten Jahr erhofft die Jugendreferentin sich besonders die Teilnahme vieler Gruppen aus dem Dekanat Tauberbischofsheim, Projektpartnern und Unterstützern sowie zahlreichen ehrenamtlichen Helfern.

Mit den Ministranten von St. Martin in Tauberbischofsheim hat die erste Gruppe sich schon angemeldet. Mitmachen können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 9 bis 27 Jahren. Angesprochen sind nicht nur Kinder- und Jugendgruppen aus der katholischen Jugendarbeit.

„Auch Sportvereine, Feuerwehren, Chöre, Schulklassen und Jugendgruppen anderer Konfession können mit uns die Welt ein bisschen besser machen“, so Scheuermann. feu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018