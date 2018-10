Jugendliche und junge Erwachsene im Mittelpunkt

Tauberbischofsheim.Der Lions Club Tauberbischofsheim startet eine neue Aktion. – „Lions Quest – erwachsen handeln“ lautet deren Titel. Für etwa 24 Lehrer aus den Schulen in Tauberbischofsheim und Wertheim wird der Lions Club ein anerkanntes und vom Kultusminister gefördertes Fortbildungsprogramm durchführen. Die Veranstaltung findet vom 15. bis 17 November in Tauberbischofsheim bei den VS statt.

„Lions-Quest – erwachsen handeln“ ist ein zweieinhalbtägiges Seminar, in dem die Teilnehmer aktiv an das Programm herangeführt werden. Erfahrene und zertifizierte Trainer begleiten dabei durch das umfangreiche, in fünf Modulen strukturierte Programmhandbuch. Im Seminar werden die unterschiedlichen Module aus dem Handbuch im Selbstversuch ausprobiert. Hier bietet sich der passende Rahmen, um mit Fachkollegen die praktische Umsetzung für den pädagogischen Alltag zu erörtern. Die Fortbildung wird bundesweit angeboten.

Nach einer vierjährigen Entwicklungsphase durch ein Expertenteam um Professor Uwe Bittlingmayer von der Pädagogischen Hochschule Freiburg und dem Praxistest an über 30 Pilotschulen fanden im Juli 2014 die ersten beiden Pilotseminare von „Erwachsen handeln“ für Lehrkräfte statt.

Das neue Projekt schließt eine Lücke im Angebot der schulischen Präventionsprogramme in Deutschland. Für die Altersgruppe der 15- bis 21-Jährigen gibt es nach Angaben der Veranstalter nichts Vergleichbares.

Mit „Lions-Quest – erwachsen handeln“ schreiben Lions den Erfolg des schulischen Präventionsprogramms „Lions-Quest – erwachsen werden“ fort und wollen damit eines ihrer wichtigsten Ziele, Kinder und Jugendliche „Stark für’s Leben“ zu machen, weiter voranbringen. Lions-Quest stärke das Selbstbewusstsein, die Resilienz, die interkulturelle Achtsamkeit sowie die Fähigkeit zur Reflexion, Kommunikation und Konfliktlösung.

