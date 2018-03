Kameradschaftspflege im Fokus

Anzeige

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres 2017 stellte der Vereinsausflug dar. Für die Organisation des Ausflugs in die Pfalz zeigte sich Norbert Lugauer verantwortlich, wofür ihm und seiner Ehefrau Christa gedankt wurde. Schon als gute Tradition anzusehen ist die Ehrenwache am Volkstrauertag in Buch an der dortigen Gedenkstätte im Ahornwald. Diese Veranstaltung stoße durchweg auf eine positive Resonanz in der Bevölkerung und sollte auf alle Fälle beibehalten werden. Nach längerer Zeit ist es der Reservistenkameradschaft wieder gelungen, die Stadtmeisterschaften des Schützenvereins im Kleinkalibergewehrschießen zu gewinnen. Zuletzt dankte Wolfgang Kranz den Mitgliedern des Vorstands für die geleistete Arbeit, insbesondere Heinz Schulze, welcher schon seit 1994, und somit gefühlt „ewig“ das Amt des Kassenwarts ausübt. Anschließend gab Kassenwart Heinz Schulze seinen ausführlichen Kassenbericht ab. Die Revisoren bescheinigten eine genaue Kassenführung. Der Vorstand wurde auf Antrag der Revisoren einstimmig entlastet, so dass den Neuwahlen nichts mehr im Wege stand.

Als Vorsitzender wurde Wolfgang Kranz wiedergewählt, mit dem Amt des Stellvertreters Bruno Mohr betraut. Schriftführer wurde Thorsten Gramlich. Für weitere vier Jahre wird Heinz Schulze das Amt des Kassenwarts ausüben. Als Revisoren und deren Stellvertreter fungieren Werner Geiger, Roland Höfert, Frank Mischek und Otto Uher. Die Verpflichtung in die Ämter wurde durch Reinhard Hutzler vorgenommen.

Otto Uher wurde für 40-jährige Zugehörigkeit zum Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr die Ehrenurkunde und die Anstecknadel überreicht.

Die Hinweise auf die Veranstaltungen 2018, vor allem auf das Gartenfest und den Ausflug beschlossen den offiziellen Teil. rvtbb

