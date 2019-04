Kammerchor singt moderne Chorsätze

Tauberbischofsheim.In der Osternacht – beim zentralen Gottesdienst am höchsten Fest der Christen am Sonntag, 21. April, um 5.30 Uhr in der Stadtkirche St. Martin – singt der Kammerchor „Cantus tuberanus” moderne rhythmische Chorsätze, begleitet von Bezirkskantor Michael Meuser am E-Piano. Weiter erklingt passende Orgelmusik „Nun freut euch, liebe Christengemein” von Matthias Weckmann sowie von Jahn Toebosch „Victimae pascali laudes” (Singt das Lob dem Osterlamm). In der Ostervesper am Abend um 18 Uhr singt der Kirchenchor St. Martin das prächtige „Magnificat” von Domenico Cimarosa und das „Regina coeli” (Freu dich, du Himmelskönigin) von Angelo Soriano. Weiter werden die Psalmen im Wechsel zwischen Chor und Gemeinde gesungen, wobei die Gemeinde durch eine Vorsängerin unterstützt wird. An der Orgel spielt Michael Meuser.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019