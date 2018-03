„Kampf dem Schlaganfall“

Anzeige

„Fördern das Miteinander“

„Wenn wir anderen helfen, fördern wir das Miteinander“, erklärte Dirigentin Madeleine Wagner in Anspielung auf das Motto der Konzerte. Die Lebensfarben spenden regelmäßig für gemeinnützige Zwecke. Mehr als 6600 Euro kamen so in den vergangenen fast 20 Jahren zusammen. In diesem Jahr veranstalteten sie zwei Konzerte, entsprechend groß war das Spendenaufkommen.

Für die Hentschel-Stiftung haben die „Lebensfarben“ sich entschieden, weil ein Chormitglied selbst plötzlich einen Schlaganfall erlitten hat. „Da ist uns die Bedeutung des Themas bewusst geworden“, berichtete Wagner.

Das Geld könne dazu beitragen, den Betroffenen neue Hoffnung im Kampf gegen ihre Krankheit zu geben. Der Sängerin der Lebensfarben geht es nach Wagners Angaben mittlerweile wieder gut. Die Musik habe ihr geholfen, wieder gesund zu werden.

Die „Lebensfarben“ treten bald wieder auf. Im Haus Heimberg in Tauberbischofsheim) singen sie am Ostermontag, 2. April, um 10.15 Uhr im Gottesdienst.

Und die Erstkommunion der Kinder aus Unterbalbach in St. Georg in Oberbalbach gestalten sie am Sonntag, 15. April, ab 10.30 Uhr musikalisch. feu

Montag, 19.02.2018