Kampfstarke Pflanzen mit Dominanz

Tauberbischofsheim. Die Hänge im Leintal blühen gelb. In den früheren Weinbergen, die seit Jahren nicht mehr als solche bewirtschaftet werden, macht sich die Kanadische Goldrute breit. Ihre prächtig leuchtenden Blütenstände wiegen sich, von Kleininsekten bevölkert, elegant im Wind. Manch ein Spaziergänger wird sich an der blühenden Pracht erfreuen, Armin Härtig hingegen ist entsetzt. „Es hat mich erstaunt, wie schnell hier alles gelb geworden ist“, sagt der Naturschützer, der vor seiner Pensionierung beim Umweltschutzamt der Landkreisverwaltung tätig war.

Ganz langsam und vereinzelt tauche die Kanadische Goldrute zunächst auf, um sich dann Schlag auf Schlag auszubreiten. „Die Pflanzen sind sehr kampfstark“, weiß Härtig. Sie verbreiten sich nicht nur über ihre Samen, sondern auch durch Wurzelausläufer. Das Ergebnis der rasanten Ausbreitung sind eintönige Dominanzbestände, die heimische Pflanzen verdrängen. Im Leintal sind das der Dost, der Wilde Majoran, das Sichelhasenohr, der Wiesensalbei, die Margerite, die Bunte Kronwicke oder verschiedene Kleearten. Hinzu kommt am Hangsaum die Bocks-Riemenzunge, eine Orchideenart.

Seit Mitte des 17. Jahrhunderts ist die ursprünglich aus Nordamerika stammende Kanadische Goldrute in Europa bekannt. Sie wurde als Gartenpflanze und Bienenweide gesetzt. Ist sie im heimischen Garten als Solopflanze oder im Verbund als kleine gelbe Insel nach wie vor beliebt, richtet sie außerhalb des Jägerzauns, wo kein fleißiger Gärtner den Ausbreitungsdrang eindämmt, regelrechten Schaden an. „Im Maintal und in aufgelassenen Rebflächen bilden sich großflächige Dominanzbestände, die alles andere verdrängen“, weiß Härtig.

Hohes Regenerationsvermögen

Doch nicht nur die Samen werden über weite Entfernungen transportiert, auch durch Gartenabfälle kann sich die mit einem hohen Regenerationsvermögen ausgestattete Kanadische Goldrute verbreiten. Laut Härtig ist eine Bekämpfung der Ausbreitung nur über mehrere Jahre von Erfolg gekrönt. Bei der Masse an Pflanzen im Leintal sei das allerdings ohne rigorose Maßnahmen kaum noch möglich. Allein regelmäßige Mahden im Mai und im August vor der Blüte bieten eine Chance.

„Bei nur einer Mahd im Jahr wird eher das Gegenteil erreicht, da sich die Pflanze stärker verzweigt und neue Stängel bildet“, so Härtig. Am sinnvollsten sei eine Kombination aus Mahd und Beweidung mit Schafen, da die Tiere die Jungpflanzen vollständig fressen. Einzeln stehende Kanadische Goldruten können bei feuchter Witterung auch einfach aus dem Boden herausgezogen werden, empfiehlt der Naturschützer als präventive Maßnahme vor der äußerst zügig voranschreitenden Massenausbreitung. Vor allem auf „Gartenflüchtlinge“ sollte geachtet und gezielt eingeschritten werden.

Ansprechpartner beim Landratsamt zum Thema Neophyten sind Lorenz Flad, Geschäftsführer des Kommunalen Landschaftspflegeverbands Main-Tauber-Kreis, Telefon 0 93 41/82 57 93, E-Mail: lorenz.flad@main-tauber-kreis.de und der Pflanzenschutzbeauftragte Hartmut Lindner, Telefon 0 79 31 / 48 27 63 21, E-Mail: hartmut.lindner@main-tauber-kreis.de

