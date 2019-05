Kandidatenvorstellung findet am 24. Juni statt

tauberbischofsheim.Den letzten Pflock für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 30. Juni, setzte der Gemeinderat am Mittwoch in seiner Sitzung im Konferenzraum der Stadthalle. Das Gremium terminierte die öffentliche Bewerbervorstellung auf Montag, 24. Juni, 19 Uhr in der Festhalle.

Die Vorstellungsrunde wird von Bürgermeisterstellvertreter Elmar Hilbert geleitet. Die Kandidaten erhalten für ihre Vorstellung jeweils eine Redezeit von acht Minuten. Die Reihenfolge wird nach dem Eingang der Bewerbung festgelegt. Während der Vorstellung eines Kandidaten sind die weiteren Kandidaten nicht im Raum.

In der Fragerunde werden höchstens zehn Fragen zugelassen. Jeder Bürger darf nur eine Frage an die Kandidaten stellen.

Alle Bewerber erhalten die Möglichkeit, sich zu den Fragen zu äußern. Die Reihenfolge der Beantwortung wechselt jeweils. Zur Beantwortung der Fragen werden den Kandidaten jeweils zwei Minuten eingeräumt.

Der Versammlungsleiter bestimmt im Verlauf des Abends das zeitliche Ende der Diskussion. Abschließend erhalten die Kandidaten die Möglichkeit für ein fünfminütiges Schlusswort. Dies erfolgt nach dem Losverfahren.

Die Stadt Tauberbischofsheim äußert gegen den Trassenverlauf des Gleichstromprojekts „Südlink“ im Segment 123a am südlichen Ortsrand von Distelhausen erhebliche Bedenken. Der Gemeinderat stimmt der Einbeziehung der planerisch abgesicherten Wohnbauflächen „Kießling“ und „Brünnle“ in den Trassenkorridor nicht zu. Die Stadt fordert erneut, entweder den Erdkabelkorridor zwischen Kreuzung B 290 und tauber in der Breite zu reduzieren oder nach Süden zu verlegen.

Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung eines Lärm-Aktionsplans im vereinfachten Verfahren. Die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz erforderliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange wird durchgeführt. Die Planungs- und Verfahrenskosten belaufen sich auf 3000 Euro.

Für die Eigenmaßnahmen der Stadt Tauberbischofsheim im Zuge der Einrichtung der Wasserversorgung Mittlere Tauber stehen folgende Leitungsverlegungen an: Hochbehälter Laurentiusberg zum Hochbehälter Hamberg; Hochzone Goethestraße ins Versorgungsnetz Laurentiusberg; Hochbehälter Laurentiusberg in die Tiefzone Würzburger Straße; Anbindungen ins Versorgungsnetz (Kachelstraße, Würzburger Straße). Den Auftrag erhielt als günstigster Bieter die Firma Boller-Bau aus Distelhausen für rund 3,4 Millionen Euro brutto.

Der Gemeinderat nahm den vom Gutachterausschuss gefassten Beschluss bezüglich der Bodenwertsteigerungen im Sanierungsgebiet „Untere Altstadt II“ zur Kenntnis. Eine Bodenwertsteigerung hat nicht stattgefunden.

Der Gemeinderat beauftragte den Bürgermeister in der nächsten Gesellschafterversammlung der Taubernetze Verwaltungs-GmbH dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Überschuss von 1053 Euro zuzustimmen. Der Jahresgewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Geschäftsführer der Taubernetze GmbH Jan Koch und Klaus Roth werden für das Geschäftsjahr 2018 entlastet. Mit der Abschlussprüfung für den Jahresabschluss 2019 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk, Tauberbischofsheim, beauftragt.

Das Gremium stimmte der Wahl von Michael Noe zum Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim sowie von Dominik Götzinger zu seinem Stellvertreter zu. Weiter nahm das Gremium vom Ausscheiden des Dittwarer Abteilungskommandanten Tobias Hammrich Kenntnis.

In der Sitzung des Gemeinderats wurde der Stundensatz für Honorarkräfte der Richard-Trunk-Musikschule ab dem Schuljahr 2020/21 auf 25,70 Euro festgesetzt.

Beschlossen wurde außerdem, das Statut des Demografiebeirats der Stadt Tauberbischofsheim als Grundlage für die Bildung eines ehrenamtlichen Gremiums zur Gestaltung des demografischen Wandels in Tauberbischofsheim heranzuziehen. Der Demografiebeirat erhält keine Organstellung, sondern ausschließlich eine beratende Funktion. Das Gremium soll für das gesamte Stadtgebiet zuständig sein und die Ortsvorsteher sollten Mitglieder sein.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.05.2019