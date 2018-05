Karateka im Kino

Anzeige

Weitere Vorführungstermine

Weitere Vorführungstermine für diesen Film sind am Donnerstag, 10. Mai, um 19 Uhr und am Freitag, 11. Mai, um 19.30 Uhr. Der japanische Filmstar wird am Donnerstag, 10. Mai, Autogramme in der Festhalle in Tauberbischofsheim geben. Dort findet die öffentliche Vorstellung der Trainer statt und später eine Karaoke-Party (freier Eintritt).

Ein gut gehütetes Geheimnis bleibt bis auf Weiteres die Überraschungsveranstaltung am Freitag, 11. Mai. Etwas „ganz Großes“ passiert dann um 19 Uhr in der Fußgängerzone der Kreisstadt. „Das wird noch größer als das Training für das ,Guinness – Buch der Rekorde‘ im Jahr 2016“, verspricht Abteilungsleiter und Organisator Schlatt. „Mehr wird aber noch nicht verraten.“

Die Karateabteilungen beginnen im Mai mit ihren neuen Anfängerkursen und freuen sich über Interessierte in allen Altersklassen. Trainingstage für Interessenten aller Altersklassen in Wertheim und Tauberbischofsheim sind von Montag bis Donnerstag.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.05.2018