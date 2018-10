Kassen wollen nur Kosten einsparen

Ich finde es unglaublich, dass minimalistisch ausgebildete Arzthelferinnen, sorry MFA, in einer dreiwöchigen Schnellbleiche medizinische Therapien und Diagnostik verantworten. Das ganze noch in der Zeitung zu bejubeln, ist einfach nicht zu fassen. Jede Weiterbildung für Pflegefachkräfte dauert länger und dennoch dürfen sie zum Beispiel keine Wundverbände rezeptieren. Zumal die ihnen vorgesetzten Hausärzte oft auch nicht auf dem neuesten Stand sind und zum Beispiel Kornährenverbände als Kompressionsverbände anordnen, die eben vollständig überholt sind und nicht die gewünschte Wirkung erzielen.

Das zeigt nur einmal wieder, wie wenig durchdacht unser Gesundheitssystem, respektive die Kassen, agieren nur um Kosten einzusparen. Das zeigt schon allein die Bezahlung dieser Verahs.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018