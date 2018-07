Katrin Adelmann mit Notenschnitt von 1,1

Anzeige

Der Abschlussjahrgang der Fachschule für Sozialpädagogik in Tauberbischofsheim glänzte mit guten Noten.

Tauberbischofsheim. „Ein Hoch auf uns, auf den Moment, der immer bleibt“, erklang es bei der Verabschiedung der Absolventen der Fachschule für Sozialpädagogik der Euro Schulen Akademie in Tauberbischofsheim: Alle, 20 junge Frauen und zwei Männer, hatten ihre Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher erfolgreich abgeschlossen. 13 von ihnen hatten zusätzlich auch die Prüfung der Fachhochschulreife mit Erfolg abgelegt.

In der Abschlussfeier im Winfriedheim sprach Bürgermeister Vockel ein Grußwort, in dem er die jungen Leute auch zu ihrer Berufswahl beglückwünschte, denn Erzieherinnen und Erzieher seien heute auf dem Arbeitsmarkt gesucht. Dekan Hauck forderte in seinem Grußwort die Absolventen auf, in ihrem Arbeitsbereich mitzuhelfen, dass es auf der Welt ein klein wenig gerechter zugehen möge.