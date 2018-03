Kaufen und verkaufen

Anzeige

Tauberbischofsheim.Der Lions Club veranstaltet nach dem großen Zuspruch in den vergangenen Jahren am Samstag, 24. Februar, seinen schon zur Tradition gewordenen Family-Basar. Von 9.30 bis 15 Uhr ist er in der Tauberbischofsheimer Stadthalle an der Vitryallee geöffnet. Verkauft und gekauft werden kann hier eigentlich alles, unter anderem Bekleidung, Schuhe, Kinderbedarf, Spielsachen, Bastelbedarf, Bücher, Fahrräder Sportgeräte, Heimwerkerbedarf, Kleinmöbel, Lampen, Computerzubehör, Radios und Fernseher. Geboten werden außerdem eine Kinderbetreuung auf der Bühne und die Bewirtung durch den Lions Club. Der Erlös aus Standmieten und Bewirtung kommt einem sozialem Zweck in Tauberbischofsheim und Umgebung zugute.