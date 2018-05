„Kein signifikanter Ausweichverkehr“ erkennbar

Anzeige

Das Fahrverhalten der Lkw war nach der ersten Ausweitung der Brummi-Maut untersucht worden. Ende 2016 wurde der „Bericht über Verkehrsverlagerungen auf das nachgeordnete Straßennetz in Folge der Einführung der Lkw-Maut“ an den Bundestag übergeben. Hierin wird im Übrigen ebenso festgestellt, dass die zum 1. August 2012 eingeführte Bundesstraßenmaut auf etwa 1100 Kilometer Bundesstraßen kaum zu Verlagerungen geführt habe, teilt Schätzel weiter mit. Auf etwa 1,5 Prozent aller Bundes- und Landesstraßen sei der Mautausweichverkehr sogar signifikant zurückgegangen und im Wesentlichen auf die Autobahn zurückverlagert worden.

Mit Anstieg zu rechnen

Zum 1. Juli wird sich die Zahl der mautpflichtigen Lastkraftwagen drastisch erhöhen. Dies bedeutet für viele Transportunternehmer – etwa 30 000 weitere kommen hinzu –, tiefer in die Tasche greifen zu müssen – Geld, das an anderer Stelle wieder eingenommen werden muss. Die Deutsche Post AG zum Beispiel will zunächst abwarten und denkt (vorerst) nicht daran, die Bürger daran zu beteiligen. Dazu Post-Pressesprecher Gerold Beck: „Die Paketzustellung erfolgt bei uns mit kleinen Lieferwagen und Streetscootern, die mit Strom betrieben werden. Für die fällt auch künftig keine Maut an. Die großen Transporte führen in aller Regel Spediteure durch. Diese Leistungen werden von uns eingekauft. Wie sich hier die Preise entwickeln, bleibt abzuwarten. Aus diesem Grund kann man auch noch nichts zu Veränderungen bei Paketpreisen sagen.“

Nach wie vor gibt es die nicht mautpflichtigen Fahrzeuge. Zu jenen der Kategorie mautfrei gehören solche, die weder für den Güterkraftverkehr bestimmt sind, noch hierfür Verwendung finden. Darüber hinaus sind bestimmte Fahrzeuge und Kombinationen mautbefreit, wozu Kraftomnibusse, Fahrzeuge der Streitkräfte, der Polizeibehörden, des Zivil- und Katastrophenschutzes, der Feuerwehr und anderer Notdienste zählen. Dazu solche, die von gemeinnützigen oder mildtätigen Organisationen für den Transport von humanitären Hilfsgütern dienen, die ausschließlich für den Straßenunterhaltungs- und -betriebsdienst, einschließlich Reinigung und Winterdienst eingesetzt werden.

Täglich bis zu 1000 Lkw

Unterbalbach und Königshofen sind im Stadtgebiet von Lauda-Königshofen vom hohen Verkehrsaufkommen auf der B 290 besonders betroffen. „Durch das Stadtgebiet fahren auf der Bundesstraße 290 täglich bis zu 16 000 Fahrzeuge“, sagt Bürgermeister Thomas Maertens. Der Schwerverkehr über 3,5 Tonnen nehme einen Anteil von sechs Prozent, also knapp 1000 Fahrzeuge, ein. Für Lauda-Königshofen wäre es ein Gewinn, wenn sich durch die Ausweitung der Mauterhebung auf alle Bundesstraßen „eine spürbare Reduzierung des Schwerverkehrs einstellt“, so der Schultes weiter. Bei allen Erwartungen dürfe man aber nicht aus den Augen verlieren, dass nicht jeder Lkw auf Bundesstraßen die Mautpflicht umgehe oder eine Abkürzung suche, sondern in großer Zahl „auch unsere starke Wirtschaft bedient und die B 290 als Zubringer zur A 81 dient“. Die tatsächlichen Auswirkungen blieben deshalb abzuwarten.

„Mit einer spürbaren Verbesserung rechnen wir frühestens, wenn die Autobahnbaustelle bei Heidingsfeld abgeschlossen ist und die B 290 keine zeitlich bessere Alternative mehr darstellt“, so Maertens.

