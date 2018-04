Keine Änderungen im Vorstand

Anzeige

Breiten Raum nahm die Diskussion um die Schließung des Schlachthofs in Tauberbischofsheim ein. Einig waren sich alle, dass neben dem Tierschutz und den erforderlichen Kontrollen auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter in den Schlachthöfen verbessert werden müssen.

Abschließend nahmen die Teilnehmer noch die Veranstaltungsreihe „ÖDP im Gespräch“ in den Blick. An wechselnden Orten im Main-Tauber-Kreis soll allen Interessierten weiterhin die Gelegenheit geboten werden, über aktuelle politische und gesellschaftliche Themen in offener Runde ins Gespräch zu kommen. Die nächste Veranstaltung dieser Art soll noch vor den Sommerferien stattfinden. ödp

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.04.2018