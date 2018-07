Keine Entwarnung beim „Schwarzen Hautkrebs“

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Keine Entwarnung gibt die AOK Heilbronn-Franken beim „Schwarzen Hautkrebs“. „Die Rate der Neuerkrankungen von AOK-Versicherten mit dem hochgradig bösartigen Tumor der Pigmentzellen verharrt im Main-Tauber-Kreis auf hohem Niveau: 2012 waren es 45, 48 in 2013, 35 in 2014, 79 in 2015 und 67 in 2016. Dabei können die meisten Erkrankungen vermieden werden, wenn ausreichend Vorsorge getroffen wird“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Erkrankungen mit Basalzell- und Stachelzellkrebs, die unter dem Begriff „Weißer Hautkrebs“ zusammengefasst werden, sind noch wesentlich häufiger. Sie können jedoch im frühen Stadium mit einem kleinen Eingriff vollständig entfernt werden und bilden nur selten Metastasen. „Hautkrebs sicher erkennen kann nur der Arzt, weil sich die einzelnen Arten unterschiedlich bemerkbar machen. Die Haut kann sich schuppen, verfärben oder uneben werden. Deshalb ist es schwer, zwischen einem bösartigen Hauttumor und gutartigen Hautflecken zu unterscheiden“, verdeutlicht die Fachärztin für Dermatologie, Dr. Gudula Kirtschig.

Bei einem bösartigen Melanom besteht erhebliche Gefahr für die Gesundheit und das Leben. Im Durchschnitt sterben 15 bis 20 Prozent der erkrankten Männer und zehn bis 15 Prozent der erkrankten Frauen innerhalb von zehn Jahren. Dermatologin Kirtschig: „Bösartige Melanome erscheinen als unregelmäßig geformter Hautfleck und haben in der Regel eine dunkle, gelegentlich aber auch helle rötliche Farbe. ,Schwarzer Hautkrebs‘ verursacht zunächst keine Beschwerden und wird deshalb oft mit einem Muttermal oder Leberfleck verwechselt. Wenn er Metastasen ausbildet, kann dies tödlich enden.“