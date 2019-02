Keltenprojekte als „Zugpferde“

Über Möglichkeiten der Tourismusförderung sprachen regionale Vertreter mit Minister Guido Wolf in Distelhausen.

Main-Tauber-Kreis. Aktuelle Herausforderungen im touristischen Bereich für das Liebliche Taubertal und eine Zwischenbilanz des Grundbuchamtes Tauberbischofsheim nach der Grundbuchreform (siehe gesonderter Bericht) standen im Mittelpunkt einer Gesprächsrunde, die am frühen Mittwochabend auf initiative von MdL Professor. Dr. Wolfgang Reinhart, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und CDU-Kreisvorsitzender, in Distelhausen stattfand.

Besonderer Gast war MdL Guido Wolf, seit Mai 2016 Baden-Württembergischer Landesminister für Justiz, Europa und Tourismus. Weitere Teilnehmer des Gesprächskreises im „Kleinen Amtshotel“ in Distelhausen waren unter anderem Landrat Reinhard Frank, Tauberbischofsheims Bürgermeister Wolfgang Vockel, Jochen Müssig, Dezernent „Kreisentwicklung / Bildung“ beim Main-Tauber-Kreis und Geschäftsführer des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“, Egbert Wöppel, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Lauda-Königshofen, Marco Hess, CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat Lauda-Königshofen, JU- Stadtverbandsvorsitzender und JU-Kreisgeschäftsführer, Dr. Alexander Jörg, Direktor des Amtsgerichts Tauberbischofsheim.

„Das ‚Liebliche Taubertal‘ ist ein traditionsreicher Tourismusverband, in dessen Bereich zwischen Rothenburg und Freudenberg derzeit rund 3800 Bürger ihr Primäreinkommen durch Tourismus beziehen“, berichtete Frank. Schwerpunktthemen seien Landschaft, Wein, Kulinarik, Kultur wie zum Beispiel Kloster Bronnbach sowie Rad- und Wandertourismus. Einerseits habe man in den letzten Jahren eine Zunahme der Übernachtungszahlen verzeichnen können. Speziell der Servicebereich „Direktbuchungen“ habe vor allem bei internationalen Interessenten und Besuchern zahlreiche Wirkung gezeigt, ergänzte Müssig.

Allerdings sei die Region mit 23 Prozent in den vergangenen Jahren Rekordhalter im Land bei der Quote der Gaststättenschließungen, berichteten der Landrat und Reinhart mit großem Bedauern. „Wir müssen Konzepte dagegen entwickeln“, betonten sie. Daher wolle man verstärkt versuchen, Unternehmer zu finden, die sich im Gastronomie- und Hotelleriebereich engagieren, auch wenn es ein hartes Geschäft sei.

Müssig hob gleichsam die Bedeutung der Radwege im Taubertal als sehr wichtigen Fremdenverkehrsfaktor hervor. Es gelte, das Radwegnetz noch weiter bis in die Seitentäler zu entwickeln und qualitativ auszubauen, wie unter anderem in Richtung Großrinderfeld und Külsheim. „Die inzwischen immer weiter verbreiteten und genutzten E-Bikes bieten zum einen den Radfahrern ganz andere und bequeme Möglichkeiten für ihre Unternehmungen“, unterstrich er. „Wir setzen auf gute und hochwertige Qualität sowie auf einen länderübergreifende Kooperation, die wir auch in der Fläche ausbauen wollen“, gab der Geschäftsführer des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ als Devise und Ziel exemplarisch für das Radwegenetz aus. Dies gelte ebenso für andere Fremdenverkehrssektoren.

„Wir haben zwar Verluste im Hotel- und Gaststättenbereich, es gibt jedoch auch gute Entwicklungen“, betonte Wolfgang Vockel mit Hinweis auf das „Kleine Amtshotel“ in Distelhausen als positives Beispiel.

Derzeit werde durch das Land eine Tourismuskonzeption als Kabinettsvorlage fortgeschrieben, die finanzielle Mittel und Förderungen vorsehe, teilte Wolf mit, „Mir ist wichtig, dass bei Konzeptionen regionale Vertreter und Akteure miteinbezogen werden sowie Konzepte gemeinsam ausgearbeitet und umgesetzt werden“, hob der Minister hervor,

Das im Januar vom Land und der Regierung vorgestellte „Keltenkonzept“ beinhalte eine mögliche Einbindung unter anderem auch der beiden Keltenstätten-Fundorte im Main-Tauber-Kreis, nämlich die keltisch-germanische Siedlungslandschaft Mittleres Taubertal bei Lauda-Königshofen und das Oppidum Finsterlohr bei Creglingen, versicherte Wolf auf Reinharts Anfrage. Durch die Konzeption mit dem Titel „Baden-Württemberg und seine Kelten“ soll die historische Bedeutung der Kelten für Baden-Württemberg an zahlreichen Fundstätten und Museen im Land sichtbar und erfahrbar gemacht werden. Dazu sei vorgesehen, dass das Land für die Entwicklung keltischer Fund- und Ausstellungsstätten bis zu fünf Millionen Euro sowie für die Tourismus- und Werbekonzeption nebst sonstiger Maßnahmen je zwei Millionen Euro bereitstelle. Der laufende Betrieb soll das Land jährlich 1,7 Millionen Euro kosten.

Speziell auch Landrat Frank und Egbert Wöppel äußerten die Hoffnung, dass die „Keltenprojekte“ zudem durch Finanzmittel aus dem Leader-Programm gefördert werden könnten.

Die Keltenfundstätten in Finsterlohr und Lauda-Königshofen böten speziell auch im Kontext mit dem „Keltenkonzept“ und den damit verbundenen Fördermitteln sehr interessante Möglichkeiten zur Steigerung der Attraktivität der heimischen Touristenangebote, waren sich alle Teilnehmer einig.

„Wir sind sehr daran interessiert, dass sich die Destinationen gemeinsam als Ganzes kreisübergreifend anbieten“, betonte Wolf, der zudem speziell Radtourismus aus eigener Erfahrung als Markenzeichen des „Lieblichen Taubertals“ bekundete.

„Es geht nur im Zusammenwirken von Land, Kreis und Kommunen“, hob Reinhart als Resümee im Hinblick auf eine zukünftige Weiterentwicklung des Tourismus in der Main-Tauber-Region abschließend hervor.

