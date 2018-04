Kinder feierten ihre Erstkommunion

Anzeige

Impfingen.Unter dem Motto „Jesus, du bist der Weinstock“ feierten sechs Kinder in der Kirche St. Nikolaus in Impfingen ihre feierliche Erstkommunion. Anhand verschiedener Texte und Gebete mit den Symbolen Weinstock, Reben und Früchte stellten die Kinder im Festgottesdienst mit Pater Kasimir Fieden und Gemeindereferent Wolfgang Eitzenberger dar, wie wichtig „Jesus als der Weinstock“ für sie in ihrer Kommunionvorbereitung geworden ist. Durch den Empfang des Leibes Christi wurde für die Kommunionkinder erfahrbar, dass Gott sie auf ihrem Lebensweg stärken und begleiten möchte. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von der Musikkapelle Impfingen. Bild: Fotostudio Profil