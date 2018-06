Kinder früh an Musik heranführen

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Bürgerstiftung der Stadt fördert die musikalische Ausbildung der Kleinsten: Sie stellt in diesem Jahr als Teil ihrer Jugendförderung für die Kinder der Kindergärten im Stadtgebiet je Kindergartengruppe einen Gutschein für ein dreimonatiges Schnupper-Abo an der Richard-Trunk-Musikschule zur Verfügung.

Der Gutschein kann im nächsten Kindergartenjahr eingelöst werden und wird über die Kindergärten verlost.

„Wir freuen uns über jedes Kind, das mit der Musik in Kontakt kommt und vielleicht sein Interesse für das Musizieren entdecken kann“, so Bürgermeister Wolfgang Vockel. „Gerne möchten wir unsere jüngsten Bürger in dieser Hinsicht fördern.“