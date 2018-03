Kinder für Mathe begeistern

Anzeige

Tauberbischofsheim.Wie kann die Begeisterung von Kindern für die Mathematik geweckt und gestärkt, wie die Entwicklung mathematischer Kompetenzen früh gefördert werden? Diesen Fragen geht ein Vortrag mit Professor Doktor Christiane Benz von der PH Karlsruhe zum Thema „Wie sich Kompetenz und Freude an Mathematik fördern lassen“ nach. Er findet am Montag, 23. April, von 18 bis 20 Uhr in der aim-Akademie in Tauberbischofsheim statt. Professor Doktor Christiane Benz engagiert sich seit vielen Jahren in der Fortbildung für ErzieherInnen und LehrerInnen. Nähere Informationen finden Interessenten auf der aim-Homepage unter www.aim-akademie.org unter der Kurs-nummer 181640VTBE. Dort ist auch die online-Anmeldung möglich.