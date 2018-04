Kinder hatten Spaß beim Basteln, Spielen und Sport

Anzeige

Natürlich kam auch die Bewegung beim Spielen in der Turnhalle, auf dem Schulhof und auf dem Spielplatz im „Badgarten“ und „Am Bild“ nicht zu kurz. Besonderes Highlight war der Besuch einer Eisdiele in der Innenstadt als Abschluss in der zweiten Osterferienwoche.

Neben den Osterferien wird die Betreuung wieder in den Pfingstferien sowie in drei Wochen der Sommerferien und in den Herbstferien angeboten. Erfahrene Betreuungskräfte und Praktikanten sorgen in der Grundschule für ein altersgerechtes Programm mit kreativen, spielerischen und sozialen Elementen. Die Ferienbetreuung ist ein Service des Familienbüros der Stadt Tauberbischofsheim für Eltern von Grundschulkindern, um die Ferienzeit besser überbrücken zu können. Weitere Infos erteilt gerne das Familienbüro der Stadtverwaltung, Fr. Karadas, Telefon 0 93 41/8 03 54, E-Mail gamze.karadas@tauberbischofsheim.de) oder Fr. Seifert, Telefon 0 93 41 / 8 03 55, E-Mail jana.seifert@tauberbischofsheim.de).

