Tauberbischofsheim.Passen, laufen, annehmen, schießen – Tor und große Freude. Lautes Klatschen und Jubel bei den jungen Fußballern, Motivation pur. 33 Kinder waren im Glück, durften sie doch den ganzen Vormittag Fußball spielen und mussten nicht die Schulbank drücken. Und das auch noch unter professioneller Anleitung.

Stefanie Götz, Lehrerin des Schulzentrums am Wört, hatte eine ganz besondere Trainingseinheit für die Schüler der Klassen 5a und 5b organisiert. Über den Verein „Childemotion“ war dieser Kinderfußballtag zustande gekommen. Ziel dabei war es, Kinder – vor allem aus sozial schwachen Familien oder aus einem Umfeld mit Migrationshintergrund – beim Aufbau sozialer Kontakte zu unterstützen und diese „Kinder in Bewegung“ zu bringen. Unter diesem Motto hatten Mitarbeiter von „Childemotion“ in Tauberbischofsheim nach Sponsoren für die Finanzierung des Trainingstages gesucht, und diese auch gefunden.

So lernten die motivierten Fünftklässler unter Anleitung von Günter Rommel (ehemaliger Frauenbundesligatrainer des SC Freiburg und Co-Trainer bei den Profis der Stuttgarter Kickers) und dessen Assistenten, wie man richtig dribbelt, den Ball passt und ihn dann im hohen Tempo wieder mitnimmt. Auch der richtige Torabschluss kam nicht zu kurz. Das obligatorische Abschluss-Turnier durfte später nicht fehlen.