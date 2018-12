Impfingen.Die Grundschule Impfingen beteiligte sich erneut am Sportabzeichenwettbewerb. Die Sportlehrerinnen sind sehr zufrieden mit den Leistungen aller Kinder, auch wenn es bei manchen nicht für eine Urkunde reichte. 54 Teilnehmer haben es geschafft. Nun nahmen die Jungen und Mädchen der Klassen zwei bis vier in der Turnhalle stolz ihre Urkunde in Empfang. Bild: Grundschule

