Kinder-Uni über „Wale und Haie“

Tauberbischofsheim.Die Mediothek veranstaltet am Mittwoch, 10. April, im Technologie- und Gründerzentrum eine Kinder-Uni für Kinder ab acht Jahren. Die Vorlesung findet um 16 Uhr statt und befasst sich mit dem Thema „Wale und Haie“. Die Vorlesung taucht ein in die faszinierende Welt dieser Meerestiere, und die Kinder lernen so interessante Arten wie Buckelwal und Schwertwal, Weißer Hai und Walhai kennen und bekommen Antworten auf Fragen wie „Seit wann gibt es Haie?“ oder „Wie kamen die Wale ins Meer?“ Dozentin ist Diplom-Biologin Bärbel Oftring. Über 140 Sachbücher für Kinder und Erwachsene, die sich allesamt mit Flora und Fauna auseinandersetzen, sind inzwischen erschienen, wurden in andere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet.

