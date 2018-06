Kinderflohmarkt in der Innenstadt

Anzeige

Tauberbischofsheim.Am Altstadtfest-Wochenende vom 6. bis 8. Juli findet traditionell wieder der Kinderflohmarkt statt: Interessierte sind eingeladen zum Bummeln, Schauen und im besten Fall auch Feilschen. In diesem Jahr können sich die jungen Händler in der Altstadt rund um das Fest platzieren.

Spielzeug, Bücher, Kleidung

Die Verkäufer bieten ihr ausgedientes Spielzeug, Kuscheltiere, Bücher und Kinderkleidung bis nachmittags zum Verkauf an. Ab Montag, 18. Juni, bis Freitag, 6. Juli, vormittags können die Zulassungen zum Flohmarkt in der Tourist-Info, Marktplatz 8, abgeholt werden.

Auch für Kurzentschlossene

Der Verein zur Förderung des Altstadtfests erhebt für die Anmeldung – ob für einen oder beide Tage – ein fixes Standplatzentgelt pro Kind. Die Zulassungen werden am Veranstaltungstag kontrolliert. Kurzentschlossene, die ihre Teilnahme vom Wetter abhängig machen wollen, können gegen einen Kostenbeitrag am Flohmarkt ebenfalls teilnehmen. Die Einnahmen kommen dem Kinderprogramm am Sonntagnachmittag zugute.