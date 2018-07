Kinohits unter freiem Himmel genießen

Anzeige

Wie jedes Jahr ist die Veranstaltung seitens des Rotary-Clubs bestens organisiert. So steht einem Kinoerlebnis in lauer Sommernacht, klassisch mit Popcorn und Eis, nichts im Weg.

Gute Unterhaltung

Aber auch spritzige Getränke aus der lokalen Wein- und Bierproduktion runden einen unterhaltsamen Filmabend ab.

Der Geheimtipp vieler langjähriger Zuschauer ist: „Nehmen Sie sich ein Kissen und eine Decke mit, denn abends wird es doch kühler an der frischen Luft und so wird es besonders gemütlich.“

Am heutigen Freitag ist der Film „Victoria & Abdul“ zu sehen, am Samtag erwartet die Besucher „Mord im Orient-Express“ und den Abschluss der diesjährigen Reihe macht am Sonntagabend der Film „Monsieur Pierre geht online“.

Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr mit gleichzeitiger Öffnung des Biergartens. Die Filmvorstellungen beginnen gegen 21.30 Uhr. Wie immer kommt der Erlös des Open-Air-Kinos ausschließlich sozialen Projekten zu Gute.

Kleines Jubiläum

Das Tauberbischofsheimer Rotary-Benefiz-Open-Air-Kino feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Zum 15. Mal geht es an den Start. Über 24 000 Besucher sahen in dieser Zeit zahlreiche bekannte Kinofilme verschiedener Genres unter freiem Himmel und genossen die besondere Atmosphäre des altehrwürdigen Schlosshofs.

