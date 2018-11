Kirchenkonzert am 18. November

Tauberbischofsheim.Das alljährliche, große Chor- und Orchesterkonzert findet am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Martin statt. Der Projektchor des Bezirkskantorats Tauberbischofsheim, die Tauberfränkische Kantorei, hat in diesem Jahr die „Misa Tango” des zeitgenössischen Komponisten Martin Palmeri in zehn Proben einstudiert. Dieses Werk machte in den letzten Jahren deutschlandweit von sich reden, nicht nur durch die aparten rhythmischen Ideen, die harmonisch interessanten Überlagerungen und wunderbar lyrischen und stimmungsvollen Phasen, sondern auch durch die ungewöhnliche Besetzung mit vierstimmigem gemischten Chor, Mezzo-Sopran, Streichquintett, Bandoneon und Flügel. Letzteres Instrument wird für die Aufführung extra angeliefert. Die Leitung hat Kirchenmusikerin Brigitta Meuser; Karten gibt es an der Abendkasse, Familien erhalten Rabatt. Bild: Meuser

