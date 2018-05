Kirchenmusik zum Pfingstfest

Anzeige

Tauberbischofsheim.An Pfingsten feiert die Kirche die Aussendung des Heiligen Geistes. In St. Martin beginnt das Pfingstfest am Samstagabend mit der feierlichen Pfingstvigil, einer Wortgottesfeier. Dazu versammeln sich die Gläubigen im Altarraum der Martinskirche zu Gebet, Lesungen und Musik. Besonders eindrucksvoll ist der Licht- und Weihrauchritus, mit dem Gottes Wirken an den Menschen erfahren werden kann. Mitgestaltet wird die Pfingstvigil vom Kirchenchor St. Martin, der Chorsätze von Michael Meuser, Jacques Berthier, Nikoilai Kedrov und Antonio Lotti singt. Michael Meuser spielt Orgelmusik von Friedrich Wilhelm Zachow, Matthias Weckmann, Johann Sebastian Bach und William Selby.

Höhepunkt der Pfingstliturgie ist das Hochamt am Sonntag, 20. Mai, um 9 Uhr. Musikalisch gestaltet das Ensemble „Vierklang“ den Gottesdienst mit. Es singt Messesätze von Claudio Monteverdi und eine Motette von Gregor Aichinger. Orgelwerke von Johann Sebastian Bach und seinem Schüler Christian Kittel umrahmen den Gottesdienst.

Abschluss der Liturgie des Pfingstsonntags ist die Vesper mit mehrstimmigen Hymnen und Psalmen. Es singt der Kantorenchor. Michael Meuser spielt Werke von Friedrich Wilhelm Zachow, Joseph Ahrens, Johann Pachelbel und Alexandre Guilmant, dessen Fughetta op. 90 die Vesper beschließt.