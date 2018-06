Kiwanis-Club spendet 1000 Euro

Anzeige

Tauberbischofsheim.Einen Scheck über 1000 Euro sowie eine Posaune spendete der Kiwanis-Club Tauberbischofsheim an die städtische Richard-Trunk-Musikschule. Präsident Alexander Ley und Martin Rudorfer überreichten Bürgermeister Wolfgang Vockel und Musikschulleiter Johannes Wienand den Erlös des Benefizkonzertes im Kloster Bronnbach, der in gleichen Teilen an die Musikschulen Wertheim, Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim verteilt wurde. Neben dem Betrag von 1000 Euro spendete der Solist des Konzertes ein Kunststoff-Instrument an die Musikschule, die Wahl fiel auf eine Posaune. Bürgermeister Wolfgang Vockel dankte dem Kiwanis-Club für das Instrument und die Ermöglichung einer besonderen Förderung von Kindern und Jugendlichen durch den gespendeten Betrag.

In diesem Jahr findet das elfte Benefizkonzert des Clubs am 10. November mit der A-cappella-Gruppe „Acapulco“ im Kloster Bronnbach statt. Unser Bild zeigt (von links): Martin Rudorfer, Bürgermeister Wolfgang Vockel, Johannes Wienand, Alexander Ley und Luc Murphy. Bild: Stadt Tauberbischofsheim