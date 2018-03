Klage als ein wichtiges Ventil der Seele

Anzeige

So muss es auch für Maria von Nazareth gewesen sein, nachdem ihr Sohn Jesus gewaltsam ans Kreuz gebracht und getötet wurde. Um diesem Schmerz Ausdruck zu verleihen, ihn nicht stumm in sich zu verschließen, ist die Klage ein wichtiges Ventil nach draußen.

Auch Künstler und Komponisten haben sich dem Leid von Menschen immer wieder gestellt und gerade in der Musik ist sie zum stilisierten Sprachrohr für diese dramatischen Gefühle geworden.

Marc-Antoine Charpentier, bekannt durch sein berühmtes „Te Deum“, vertonte die Klagelieder des Karfreitags (Leçons de ténèbres du Jeudi saint) in mehreren Arien in höchst anspruchsvoller Weise. Schon die Anfangsbuchstaben der einzelnen Textabschnitte – Anfangsbuchstaben des hebräischen Alphabets – sind kunstvoll in bewegten Koloraturen vertont und erinnern an die Initialen der Buchmalerei.

Die Sopranistin Miriam Burghardt aus Bietigheim-Bissingen hatte den Gesangspart für diese schweren Arien übernommen und innerhalb einer Woche einstudiert, da sie für eine erkrankte Kollegin eingesprungen war.

Eine sehr klare Stimme mit kerniger, fast metallischer Substanz und zurückhaltendem Vibrato war da in der Stadtkirche St. Martin zu hören, passend zur barocken Musik und geschmeidig geführt für die differenzierten Passagen.

So erklangen die Klagelieder 8 bis 15 aus dem zweiten und 1 bis 9 aus dem ersten Kapitel von M.A. Charpentier. Markant war immer der Schluss der Arien, der als wiederkehrende Mahnung mit einem schlichten „Jerusalem, bekehre dich zum Herrn, deinem Gott“ endete.

Feinfühlig und klangvoll

Sehr feinfühlig und doch klangvoll wurde die Sängerin von Dimitri Giouseljannis (Cello) und Michael Meuser (Orgelpositiv) begleitet, wobei der Organist die akkordische Generalbassaussetzung spontan ausführen musste. Zwischen den einzelnen Arien erklangen kurze Orgelwerke des Franzosen Francois Roberday, so jeweils „Fugue I , II , III et Caprice sur le mesme sujet“ und von Girolamo Frescobaldi „Toccata settima & Capriccio di durezze“.

Auch diese filigrane Musik wurde gefühlvoll und zugleich kraftvoll musiziert. Höhepunkt war dann als letztes Werk das „Pianto della Madonna“ (Marienklage) des italienischen Komponisten Claudio Monteverdi. Sie gehört mit ihren dramatisch-chromatischen Melodieschritten und ihren großen Sprüngen in die Tiefe zu den berühmtesten und ergreifendsten Vertonungen einer Klage. Es ist hier keine zaghafte, verhaltene Maria, die ihren Schmerz heraussprudeln lässt: Sie legt alles hinein an Verzweiflung, Trauer und Verlust und endet mit einer Liebesbezeugung an ihren Sohn.

Miriam Burghardt meisterte dies sehr ausdrucksstark, emotional und sicher, so dass das Publikum diese beeindruckende und sehr fokussierte musikalische Stunde mit einem Moment der Stille passend beschloss. ar

