„Kluge Köpfe aus der Region“ mit Börsenchef

Tauberbischofsheim.Seit Beginn des laufenden Jahres zeichnet Dr. Theodor Weimer als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse in Frankfurt verantwortlich. In dieser Eigenschaft ist der 58-Jährige am Dienstag, 9. Oktober, im Rahmen der FN-Reihe „Kluge Köpfe aus der Region“ als nächster hochkarätiger Gast in seine alte Heimat – er ist gebürtiger Wertheimer – zugegen und bietet einen interessanten Blick hinter die Kulissen der Deutschen Börse. Die Veranstaltung mit Dr. Weimer startet um 19.30 Uhr in der Emil-Beck-Halle des Fechtzenrums in der Pestalozziallee. Er wird an diesem Abend, von FN-Redakteurin Heike von Brandenstein moderiert, aus dem Nähkästchen plaudern. Für viele eine einmalige Gelegenheit, Interessantes aus erster Hand darüber zu erfahren, wie es an der Deutschen Börse zugeht, wie der Alltag aussieht. Karten gibt es in den Kundenforen der FN in Bad Mergentheim, Buchen, Tauberbischofsheim, Walldürn und Wertheim. FN-Abonnenten erhalten zwei Tickets gratis. Wer darüber hinaus Karten möchte, zahlt, ebenso wie Nicht-Abonnenten, fünf Euro. ktm/Bild: DPA

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.10.2018