„König Daddelbart“ gibt sich die Ehre

Tauberbischofsheim.Das Kindertheater „Kreuz & Quer“ gastiert am Mittwoch, 24. April, um 16 Uhr im Engelsaal in Tauberbischofsheim. Mit dem Stück „König Daddelbart“ bietet es für die kleinen Besucher ab sechs Jahren jede Menge Unterhaltung mit einem Wohnwagen, einem Zelt, einem Paddel und einem Schlauphone. Ferien!! Was gibt es Schöneres? Heute wollen Gebrr und Grimm eigentlich paddeln gehen. Aber seit neuestem hat Gebrr ein Schlauphone und seitdem hat sie zu rein gar nichts mehr Lust, außer zu daddeln und zu daddeln und zu daddeln. Nicht mal ein Märchen will sie hören, immer nur daddeln und daddeln und daddeln. Bis Grimm zu einer „Schlauphone-List“ greift und Gebrr dann doch ein Märchen erzählt, das Märchen vom „König Drosselbart“. Das Theater „Kreuz & Quer“ führte schon im letzten Jahr mit großem Erfolg „Vier sind dann mal weg“. Veranstalter sind die städtische Mediothek und der Buchhandel Schwarz auf Weiss.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019