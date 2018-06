„Könige der Straße“ hielten eindrucksvoll Hof

Anzeige

Die Truckerfreunde Taubertal waren in diesem Jahr von der sehr großen Resonanz begeistert. Den Besuchern des Treffens bot sich schon auf dem Weg dorthin ein beeindruckendes Bild.

Eindrucksvoller Fuhrpark

Auf der Albert-Einstein-Straße und dem kompletten ehemaligen Exerzierplatz der einstigen Kurmainzkaserne standen die Fahrzeuge in Reih’ und Glied nebeneinander. Im Fuhrpark befanden sich Fahrzeuge der Marken Scania, Volvo, Mercedes-Benz, DAF, MAN, Kenworth und Peterbild. Viele davon mit poliertem Chrom, Sonderausstattung und beeindruckenden Sonderlackierungen wie zum Beispiel Western- und Indianerszenen. Den Innenraum haben sich die Trucker, die viel Zeit in ihren Fahrzeugen verbringen, individuell eingerichtet.

Einige der Fahrzeuge hatten sogar noch ihre Ladung mit dabei, denn diese waren noch bis kurz vor dem Truckertreffen im Einsatz und sind danach direkt nach Tauberbischofsheim gekommen. Von einigen Speditionen aus der Region waren die Fahrer mit mehreren Fahrzeugen angereist.

Wie ein Familientreffen

Einer der Teilnehmer sagte: „Für uns ist das hier wie ein Familientreffen, denn man kennt sich ja von der Straße“. Unter der Woche haben die „Könige der Landstraße“ oft nur wenig Zeit für eine Unterhaltung, denn die Ladung muss ja pünktlich ihr Ziel erreichen und bei dem Treffen konnte man sich dann auch einmal in gemütlicher Runde miteinander unterhalten – dafür muss schließlich auch einmal Zeit sein.

Besondere Ladung

Auf einem der Anhänger waren auch zwei richtiger Oldtimer als „Frachtstücke“ zum Treffen gekommen. Ein Büssing US 5/10 „Burglöwe“, der nur 1961 bis 1963 gebaut wurde, den es in dieser Form nur zwei Mal gibt sowie ein Mercedes Kurzhauber von 1962. Der dritte Klassiker im Bunde war MAN Diesel von 1977. Alle Fahrzeuge gehören einer Spedition aus dem Kreis Crailsheim und sind ein richtiger Augenschmaus für Lkw- und Oldtimerfans.

Erstmals gab es in diesem Jahr auch eine Miniwelt der Trucker mit ferngesteuerten Fahrzeugen. In der Landschaft gab es eine Tankstelle, eine Baustelle sowie eine schöne Straße für die ferngesteuerten Schätzchen.

Rahmenprogramm

An dem Wochenende gab es auch verschiedene Vorführungen wie von der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Tauberbischofsheim Stadt, die eine Rettung aus einem verunglückten Fahrzeug zeigte. Am Sonntagmorgen gab es einen Frühschoppen mit der Autobahnpolizei Tauberbischofsheim, bei der sich die Polizisten der Fragen der Trucker stellten. Verschiedene Verkaufsstände boten allerlei Brauchbares an.

Das Wetter am Wochenende machte auch mit und so kamen auch viele Besucher auf den Laurentiusberg um die stolzen und starken „Arbeitstiere“ zu begutachten. Für die musikalische Unterhaltung sorgten am Samstag „Sugar ’n’ Honey“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.06.2018