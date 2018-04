28-Jähriger wurde malträtiert

Tauberbischofsheim.Ein 28-jähriger Mann wurde am Mittwoch gegen 20.38 Uhr an der Tauberkreuzung Opfer einer schweren körperlichen Attacke. Offenbar wurde er von drei Tätern von hinten niedergeschlagen und fiel hierbei zu Boden. Als er bereits am Boden lag, misshandelte ihn einer der drei Täter mit Fußtritten gegen den Kopf. Hinzukommende Zeugen konnten die drei Täter beschreiben, bevor sie entkommen konnten.

Samstag, 02.01.2016