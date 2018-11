Basketballfeld beschädigt

Tauberbischofsheim.Eine Zeugin meldete am Samstag gegen 21.35 Uhr der Polizei dass sie auf dem Basketballfeld in der Albert-Schweitzer-Straße mehrere Personen sehen würde, welche ein Feuer angezündet hätten und immer wieder etwas in das Feuer werfen würden. Bei der Feuerstelle, die sich mittig auf dem Basketballplatz befand, handelte es sich um drei beereits zur Hälfte verbrannte, alte Weihnachtsbäume. Ob dabei

...