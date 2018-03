"Bischemer Kirchenmaus" hielt "Predigt" in Reimform

Die FG Bischemer Kröten gestalteten die Narrenmesse in der Tauberbischofsheimer Stadtkirche St. Martin mit. © Kurt Baumann

Tauberbischofsheim.Buntes Fastnachtstreiben am Samstagnachmittag an der Stadtkirche St. Martin - Dekan Gerhard Hauk begrüßte in Reimform vor der Kirche die zahlreichen Vertreter der Fastnachtsgesellschaften aus großen Teilen des süddeutschen Raumes, bevor alle gemeinsam zusammen mit den verkleideten Ministranten in die Kirche einzogen.

Viele Besucher

Dann erlebten die außerordentlich vielen

...

Sie sehen 29% der insgesamt 1303 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.02.2017