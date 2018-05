Eine ganz besondere Theateratmosphäre

Tauberbischofsheim.Die Badische Landesbühne zeigt am Montag, 21. Juni, in Tauberbischofsheim auf dem Schlossplatz ihre beiden diesjährigen Freilichtstücke. Bei schlechter Witterung finden die Aufführungen in der Stadthalle statt.

Am Abend ist Shakespeares charmante Verwechslungskomödie "Wie es euch gefällt" zu sehen, die zu den beliebtesten und meistgespielten Lustspielen des Autors zählt. Beginn ist 20.30

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2208 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.06.2010